Жителей Петрозаводска и Карелии пригласили на 105-летний юбилей пограничной службы

Праздник состоится в центре Петрозаводска в День пограничника, 28 мая.

Пограничное управление ФСБ России по Карелии приглашает всех жителей Петрозаводска и республики, а также гостей региона на празднование Дня пограничника.

Традиционные торжества пройдут 28 мая, в профессиональный праздник защитников рубежей Родины. Нынешние мероприятия посвящены 105-летию со дня учреждения пограничной службы.

В программе мероприятий, которые состоятся на площади Кирова — показательные выступления сотрудников Пограничного управления, демонстрация вооружения и снаряжения. Гости праздника смогут попробовать еду из полевой кухни, будет работать выставка фотографий и детских рисунков на пограничную тематику.

Праздник на площади Кирова в Петрозаводске начнется 28 мая в 10.40 утра.