Столетний дом сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО)

На улице Кирова,10а, в самом центре Петрозаводска, сегодня утром сгорел дом 1913 года постройки.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня утром, 28 июня в 5.54, на пульт дежурной службы ведомства поступило сообщение о том, что горит дом № 10а по улице Кирова.

Пожару, по информации МЧС, был присвоен высший класс опасности — «1БИС».

«Дом сгорел, сейчас идет проливка места пожара, погибших и пострадавших нет», — сказали в пресс-службе МЧС.

Отметим, что дом в центре Петрозаводска по адресу улица Кирова, 10а — это двухэтажное деревянное строение с деревянными перекрытиями, построенное в 1913 году, к столетию на здании была установлена памятная табличка. Известно, что, несмотря на почтенный возраст, постройка не была включена в список исторических.

Долгое время здание сдавали в аренду общественным организациям, а сейчас, по словам жильцов близстоящих домов, уже 2 года дом стоял бесхозным, там обитали бомжи и наркоманы.