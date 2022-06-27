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Сгоревшее в Петрозаводске здание 1913 года постройки не было признано памятником архитектуры

Новости. Общество
10:31, 28 Июня 2022
фото: Столица на Онего

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Деревянное здание на улице Кирова, серьезно пострадавшее от сегодняшнего пожара в Петрозаводске, не было включено в реестр объектов культурного наследия.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия республики.

Двухэтажный дом был построен в 1913 году, но этого недостаточно для присвоения ему статуса памятника. Как пояснили в Управлении, чтобы здание включили в реестр, необходимо заявление от собственника или другого заинтересованного лица с обоснованием исторической ценности постройки. Такого заявления в Управление не поступало.

Как сообщалось ранее, пожар в доме на улице Кирова,10а в самом центре Петрозаводска произошел сегодня около шести часов утра. Долгое время здание сдавали в аренду общественным организациям. Последние 2 года, по словам жильцов близстоящих домов, постройка была бесхозной, там обитали бомжи и наркоманы.

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