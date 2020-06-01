"Столица на Онего" провела один рабочий день с главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым

Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.

Когда в ноябре прошлого года мы познакомились с новым министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым, который приехал к нам из Якутии, – сидели в кафе, пили кофе со сливками и разговаривали о будущем, – никто не знал, что пройдет три месяца, и всё кардинально изменится. От действий этого человека во многом зависят жизнь и здоровье тысяч жителей Карелии. Сегодня это так – детский хирург и министр здравоохранения оказался на передовой борьбы с эпидемией. И то, что в нашей республике она не стала катастрофой для медицины и, как следствие, для всех нас – это и его заслуга.

Михаил Охлопков стал тем самым первым человеком, который еще в январе с трибуны Заксобрания заявил, что коронавирус – это серьезно и республике понадобятся колоссальные силы и средства, чтобы противостоять опасной инфекции. Уже тогда он знал, что потребуется в срочном порядке создавать с нуля ковидные стационары и обучать медиков, которые никогда не лечили COVID-19; что, возможно, придется закрывать предприятия и целые города, запрещать работу общественного транспорта; и что всех нас ждет непростой период карантина, когда привычная жизнь перевернется.

С тех пор изменилась жизнь и самого Михаила Охлопкова, который теперь работает почти круглосуточно. В этом мы убедились, когда провели с министром всего один рабочий день, который длился с раннего утра и до позднего вечера.

Как собирается оперативная сводка, как решает оперативные вопросы Михаил Охлопков и как заканчивается его рабочий день, читайте здесь.