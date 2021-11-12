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12.11.2021 14:42

«Столица на Онего» узнала новый перечень районов Крайнего Севера в Карелии

Новости. Политика
16:38, 15 Ноября 2021
фото: © коллаж: РИА Новости / Наталья Селиверстова; «Столица на Онего»

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Перечень планируется утвердить постановлением правительства страны.

«Столица на Онего» познакомилась с проектом постановления федерального правительства, которое предполагает утверждение нового перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Как следует из пояснительной записки к документу, он подготовлен для «устранения множественности нормативных актов о льготах для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».

Согласно проекту, к районам Крайнего Севера в Карелии по-прежнему будут относится Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский, а также Костомукшский городской округ. В свою очередь, остальные муниципальные районы республики и Петрозаводский городской округ сохранят статус «местностей, приравненных к Крайнему Северу».

Читайте подробнее в рубрике «Тема недели».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ринат
2021-11-15 18:41:53
Кота и Ко на мыло , отдых и всех нафиг .
кир
2021-11-15 18:35:44
Кот сказал, что не надо ни во что встревать. Как будет, так и будет. Плывем по течению.
prostor
2021-11-15 18:26:06
Был северянином, проснулся южанином. Омолодили, на ЮГ переселили :D
Нужно не забыть боярам зарплату поднять!
Андрей Кадиров
2021-11-15 17:55:44
Я бы Петрозаводск вообще исключил из приравненых к районам Крайнего Севера!!Да северные районы должны быть приравнены!!Ну ни как ни Петрозаводск!!В свое время Пивненко подмахнула и выбила этот статус Петрозаводска!!Но районом севераего ни как не назовешь!!Климат намного мягче по сравнению с Беломорском и Кемью,значит за что такие почести?
Клим
2021-11-15 17:24:53
Такое впечатление складывается , что Россией правят какие то проходимцы из питерских подворотен , для которых люди просто мусор .
Vel
2021-11-15 17:42:35
Клим, так и есть. Армию они перевооружают, тратят миллиарды. Зачем? Все равно Америку, Европу бомбить нельзя, у них там собственность и дети. Воронеж можно, ихних там точно нет. Но зачем тратить миллиарды.
Клим
2021-11-15 17:50:46
Vel, такого дерьма во власти Россия ещё не видела и поэтому так плохо живут люди , и поэтому мы изгои в мире . Уходить из власти надо вовремя , а не сидеть десятками лет и паразитировать на стране и людях .
demari
2021-11-15 17:10:46
Никто не верил , что увеличат пенсионный возраст ...а потом "Отнеситесь с пониманием " (с)
кир
2021-11-15 17:10:16
Живем привычной жизнью и в голову не берём, - сказал умный кот. :) Верю своему коту.
Vel
2021-11-15 17:09:40
Ну если так, то ладно.
Сеня
2021-11-15 17:12:53
Vel, что ладно ? Кто смуту сеет ? Кто этот аншлаг в Столице устроил ? хм .
Vel
2021-11-15 17:30:20
Сеня,проверка на вшивость. Последнее время власть всегда так делает. Ждём когда новая база личных данных окажется в руках жуликов, я про перепись. Бедные старики.
Эно
2021-11-15 17:03:26
а сразу не могли? Надо было народ натравить друг на друга. "Путин отменил, Путин слил"....
Революцию хотите?

......... вам, а не революция.

Рашкин за лося ответил?
кир
2021-11-15 16:48:33
Нам то, что делать? :)
Vel
2021-11-15 17:03:34
кир, на кота посмотри и делай как он.
Сеня
2021-11-15 16:58:07
кир, отчаиваться пока рано , ждите хе хе
Сеня
2021-11-15 17:03:27
Сеня, вешаться пока рано ( было написано ) , ждите хм
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