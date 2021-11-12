«Столица на Онего» узнала новый перечень районов Крайнего Севера в Карелии

Перечень планируется утвердить постановлением правительства страны.

«Столица на Онего» познакомилась с проектом постановления федерального правительства, которое предполагает утверждение нового перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Как следует из пояснительной записки к документу, он подготовлен для «устранения множественности нормативных актов о льготах для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».

Согласно проекту, к районам Крайнего Севера в Карелии по-прежнему будут относится Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский, а также Костомукшский городской округ. В свою очередь, остальные муниципальные районы республики и Петрозаводский городской округ сохранят статус «местностей, приравненных к Крайнему Северу».

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