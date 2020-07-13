"Столица на Онего" возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ Карелии

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Республики Карелия за I квартал 2020 года.

ТОП-10 самых цитируемых СМИ Республики Карелия в I квартал 2020 возглавила "Столица на Онего", на втором месте интернет-издание "Карелинформ" и замыкает тройку лидеров по цитируемости "Петрозаводск говорит".

"Столица на Онего" заняла первое место с индексом цитируемости в 40,28 пункта.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 54 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.