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"Столица на Онего" возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ Карелии

Новости. Общество
07:50, 14 Июля 2020
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Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Республики Карелия за I квартал 2020 года.

ТОП-10 самых цитируемых СМИ Республики Карелия в I квартал 2020 возглавила "Столица на Онего", на втором месте интернет-издание "Карелинформ" и замыкает тройку лидеров по цитируемости  "Петрозаводск говорит".

"Столица на Онего" заняла первое место с индексом цитируемости в 40,28 пункта.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 54 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Феня
2020-07-14 08:54:54
Столицу читают все, и многое зависит от комментариев, порой глупых, но так нужных людям, чтобы вечером на кухне пообсуждать, так что "Столица", не обижайся на нас , тех кто здесь в "обсуждали" играет, от этого только польза.....да и общение.... извините, ежели не так что то ляпнул...
Изя
2020-07-14 08:26:26
Во как ))) Поздравляю . Совместный результат работы журналистов и комментаторов . Не зря тут "сомнительные " личности постоянно пишут чего то :)
кир
2020-07-14 08:15:06
Наша совместная работа. :)
Изя
2020-07-14 08:54:50
Поздравляю , дружбан , это наша совместная заслуга ))) :)
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