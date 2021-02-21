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Стоматолог предупредил о негативных последствиях ношения масок

Новости. Общество
20:40, 21 Февраля 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал, как ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен.

Врач-стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал "Звезде", действительно ли ношение маски оказывает негативное влияние на здоровье полости рта.

"Постоянное прикрытие рта и носа в течение длительного времени влияет в первую очередь на ваше дыхание. Заставляет вас чаще дышать, больше дышать через рот. Ограничивается поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая будет способствовать развитию кариеса и заболеваний десен", - объяснил медик.

Специалист отметил, что из-за этого может возникать неприятный запах изо рта. Тем людям, которые длительное время находятся в маске, Шаргородский посоветовал чаще чистить зубы и полоскать рот водой. Также для увлажнения полости рта стоит пить больше воды. Помогут здесь и леденцы с жвачками (лучше без сахара), которые улучшают слюноотделение.

Из-за ношения маски на слизистой ротовой полости могут появляться трещины и темные пятна.

"Микробы, которые находятся в полости рта, не имеют возможности выйти наружу.... Ведь маска защищает не вас от всех, а всех от вас. Поэтому носить ее необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы для того, чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта", - указал эксперт.

Врач напомнил, что борьба с самим кариесом остается сферой деятельности стоматологов, к которым нужно систематически приходить для обследования. Также специалист обратил внимание на важность регулярного поддержания чистоты зубов и полости рта и проведения профилактической чистки зубов.

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Комментарии

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Изя
2021-02-21 21:41:55
Ну дела . Скоро окажется , что не с тем боролись и ношение масок опасно для здоровья и несовместимо с жизнью . :)
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