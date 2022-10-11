Стоматологи Карелии продолжают лечить зубы мобилизованным в воинских частях

Мобильный стоматологический комплекс продолжает курсировать по полигонам в разных регионах РФ.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, в среду, 2 ноября, мобильный стоматологический комплекс и врачебно-сестринская бригада из Карелии направятся в воинскую часть, расположенную в Псковской области. 3 и 4 ноября они будут вести приём мобилизованных.

Ранее сообщалось, что бригада стоматологов из Карелии вылечила зубы мобилизованным Сертолово, в Кмменке и Луге.