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Страх: полиция взяла под охрану бывшую приемную дочку осужденного за педофилию Дмитриева

Новости. Общество
06:40, 19 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщил, что на сегодняшний день ребенку и близким оказывается психологическая поддержка и физическая защита.

По словам Геннадия Сараева, защита потребовалась по одной простой причине: появилось огромное количество желающих пообщаться с бывшей приемной дочерью Дмитриева.

"И люди не понимают, что в своем желании пообщаться несут угрозу ребенку, - объяснил детский омбудсмен. – Главное, что сегодня беспокоит самого ребенка – это страх быть раскрытым, это страх оказаться узнаваемым. По сути, это сразу посыл для травли и оскорблений. Если почитать те публикации, которые есть в сети в отношении ребенка и ее бабушки, то это кибертравля. Это демонстрация взрослыми детям, как правильно травить в интернете ребенка".

Как заверил Сараев, психологическая помощь оказывается, и есть психологи, которые сопровождают девочку.

Что касается физической защиты, то это больше "настороженность правоохранительных органов".
"Есть участковый и представитель следственного комитета. Там небольшое поселение, поэтому есть возможность быстро сориентироваться на приезд чужих машин, на чужих людей, которые появляются рядом с образовательной организацией. Особенно тех, кто активно начинает расспрашивать о ребенке", - рассказал Геннадий Сараев, вспомнив, что одна из последних таких попыток увидеть ребенка была летом.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

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