Страховщики объяснили причины подорожания ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает расширить тарифный коридор по ОСАГО в зависимости от опыта водителя. Об этом заявил президент РСА Игорь Юргенс.

"Мы выступаем за полное освобождение тарифа, поэтапно в несколько приемов надо расширить тарифный коридор. Первый шаг, который нужно сделать в этом направлении, – дать страховщикам возможность устанавливать некоторые коэффициенты. Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа. Нарушитель правил или начинающий водитель получит тариф, больший, чем сейчас, а аккуратный водитель с большим стажем – меньший", — сказал Юргенс, чьи слова цитирует RNS.

Что еще сказали страховщики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".