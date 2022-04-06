Страховые компании выплатили клиентам в Карелии за год 1,8 мдрд рублей

Сумма страховых выплат физическим и юридическим лицам Карелии в 2021 году выросла на 14,3% по сравнению с 2020 годом, сообщили в Минфине республики.

За год страховые компании выплатили своим клиентам в Карелии 1,8 млрд рублей.

Чаще всего выплачивались компенсации по договорам страхования имущества, ОСАГО и страхования жизни.

«Динамика страховых премий и выплат, осуществленных страховыми организациями за последние три года, подтверждает увеличение темпов развития страхового рынка в Карелии. На рост показателей в основном оказало влияние увеличение суммы страховых сборов на личное страхование, включающее страхование жизни, что, несомненно, свидетельствует о повышении ответственности населения и росте страховой культуры в республике», — пояснили в министерстве.