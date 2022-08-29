Страны Балтии договорились не пускать россиян с шенгенскими визами

Латвия, Литва и Эстония достигли соглашения о значительном ограничении на въезд россиянам с шенгенскими визами.

Как сообщает ТАСС, обладатели шенгенских виз из России не смогут пересекать сухопутную границу приграничных стран. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече глав МИД стран Балтии и Северной Европы в литовском Каунасе. Трансляцию его выступления вел финский телеканал Yle.

«Граждане России, у которых есть действующие шенгенские визы, за рядом исключений, не будут иметь возможность пересекать границу», — сказал он.

По его словам, «исключения будут делаться по гуманитарным и семейным обстоятельствам, а также в отношении водителей грузовиков и дипломатов».

Обладатели шенгенских виз из РФ и Белоруссии не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран, заявил глава МИД Латвии.