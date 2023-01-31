Страшная авария произошла в соседнем с Карелией районе (ФОТО)

В результате аварии на Карельском перешейке легковой автомобиль сгорел дотла, четыре человека погибли.

По предварительным данным 47news, около 23 часов 19 февраля в районе поселка Попово столкнулись иномарки Saab и Mercedes. После удара Mercedes загорелся и был уничтожен огнем полностью. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое получили травмы.

По факту ДТП организована процессуальная проверка, прокуратура Ленобласти взяла ее ход на контроль, передает пресс-служба ведомства. На месте работает выборгский городской прокурор Леонид Селивёрстов, а также правоохранительные органы и экстренные службы.