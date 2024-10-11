Страшную находку обнаружили спасатели в квартире Петрозаводска

Пожилой петрозаводчанин перестал выходить на связь.

Как сообщили в МЧС Карелии «Столице на Онего», помощь спасателей понадобилась при вскрытии квартиры в Петрозаводске вчера, 14 октября.

Пожилой мужчина, живший в доме по улице Сегежская, перестал выходить на связь. Сообщение об этом поступило в 16.42 вечера.

С помощью лестницы спасатели проникли на балкон первого этажа, а оттуда - в квартиру. К сожалению, хозяин квартиры был мертв. Спасатели открыли дверь для работников правоохранительных органов.