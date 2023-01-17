Строитель из Карелии «раздел» экскаватор на полмиллиона рублей

Молодой сотрудник одной из фирм в Медвежьегорском районе Карелии пошел на кражу.
В полицию Медвежьегорского района с заявлением о краже обратился представитель одной из компании.
Неизвестный ночью с экскаватора крал генератор, блоки управления, гидравлическое масло. Ущерб составил 505 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в краже. Им оказался 29-летний водитель экскаватора из Кондопоги, работник этого предприятия.
Мужчина знал, что по ночам машина остается без охраны. По версии полиции, он погрузил краденые запчасти в легковой автомобиль и вывез в Кондопогу, где спрятал в надежном месте.
Продать имущество он не успел, запчасти вернут предприятию. Подозреваемый признал вину и раскаялся.
Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. С мужчины взяли подписку о невыезде. Ему грозит до шести летколонии, пишет МВД Карелии.
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