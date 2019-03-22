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Новости. Общество
10:47, 22 Марта 2019
фото: правительство РК

Строители пообещали в срок сдать ФОК в Медвежьегорске

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Строители обещают, что физкультурно-оздоровительный комплекс В Медвежьегорске будет возведен в срок, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Строительство нового ФОКа в Медвежьегорске ведётся в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" на 2016-2020 годы и государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики Республики Карелия" на 2014 – 2020 годы.

Объем инвестиций из федерального и республиканского бюджетов в строительство ФОКа составляет 69 млн рублей.

Спорткомплекс будет включать в себя два универсальных игровых зала, раздевалки и душевые, сопутствующие и подсобные помещения. ФОК будет использоваться для тренировочных занятий учащихся спортшкол Медвежьегорского района, занятий физической культурой и спортом всех любителей здорового образа жизни. Также можно будет проводить соревнования регионального уровня по разным видам спорта.

Медвежьегорский ФОК начали строить осенью 2018 года. До конца декабря компания-подрядчик "Десятый легион" из Санкт-Петербурга должна была заложить фундамент и поставить каркас, но эти работы пока не выполнены. Строители объясняют задержку некачественной проектно-сметной документацией, которую пришлось исправлять до начала работ. На сегодня смонтированы три фермы, 22 фундаментных блока, установлено 6 колонн. Строительные работы выполнены примерно на 30%.

"Сейчас строительство набрало темп. К 10 апреля планируем установить стены, затем подведем крышу и начнем завозить оборудование. К 1 июля все работы будут завершены. На устранение недостатков у нас останется больше месяца, – рассказал представитель «Десятого легиона» замминистра спорта Максиму Антипову. Затем начнётся этап установки спортивного оборудования и благоустройства территории.

"Ко Дню республики, который в этом году будет отмечаться в Медвежьегорске 24 августа, мы должны получить новый спортивный объект", - сказал Антипов.

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