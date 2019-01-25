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Новости. Экономика
11:22, 25 Января 2019
фото: Стипендиат КСМ-2018

Строители поздравляют студентов

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Компания "КСМ" поздравляет всех студентов Карелии с Днём студента!

Какое отношение имеет строительная компания к этому празднику? Самое непосредственное! Во-первых, все сотрудники группы компаний "КСМ", а их более 1000 человек, когда-то были студентами. Это факт! Во-вторых, среди сотрудников компании есть и действующие студенты. Одни совмещают учёбу с работой, другие проходят производственную практику. И, наконец, ежегодно более 20 лет подряд "КСМ" проводит для студентов Конкурс "Стипендиат "КСМ".

Как, вы не знали?! Тогда видео для Вас.

Как видите, студенты и строители создают крепкий и дружественный тандем.

P.S. Наши знакомые студенты поделились некоторыми приметами, которые следует соблюдать студентам в их "профессиональный" праздник. Мы выбрали пять самых "работающих".   

  • Высуньтесь в открытое окно или выйдите на балкон с зачеткой, помашите ею в воздухе и покричите "Халява, приди!". Прохожим в ответ положено кричать "Уже в пути". Получить такой ответ считается самой точной гарантией отлично сданной сессии.
  • Поднимитесь на самое высокое место в округе и загадайте желание, глядя на солнце. Говорят, проверено поколениями студентов.
  • Свою зачётку нужно беречь как зеницу ока. Пусть никто кроме Вас и преподавателей не знает, что там написано. Отличная, кстати, отговорка для тех, кто не хочет демонстрировать "успехи" родителям.
  • Найдите отличника либо того, кто сдал экзамен на "пять", и просто подержитесь за него. Глядишь, да и "заразит" Вас знаниями или хотя бы везением.
  • Положите накануне экзамена конспект под подушку, подсуньте под левую пятку счастливый медный пятак, возьмите с собой на экзамен "талисман удачи", ешьте побольше шоколада, регулярно трите нос – приметы, как уверяют студенты, проверенные ни одним поколением. Но есть одна простая и самая надёжная из всех примет – УЧИТЕСЬ!

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