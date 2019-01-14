Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
11:57, 14 Января 2019

Строительная компания "КСМ" подводит итоги 2018 года

Загрузка...

В первые дни нового года принято подводить итоги года ушедшего.

Для тех, кто не успел сделать это в насыщенные дни новогодних каникул, самое время сделать это в ближайшие дни. Ведь 14 января мы ещё раз отмечаем Новый год. Хоть и по старому стилю.

Компания "КСМ" подводит итоги 2018 года публично.

  • 2018 год был дважды юбилейным для компании: 55 лет "КСМ" работает на строительном рынке республики и 50 лет генеральный директор компании Николай Макаров трудится в строительной отрасли;
  • введены в эксплуатацию 6 домов жилых комплексов "Гармония" и "Уютный" в микрорайоне Древлянка-7. Ещё 4 дома находятся в стадии строительства;
  • введены в эксплуатацию два дома на Перевалке: 126-квартирный дом на ул. Островского и 30-квартирный – на ул. Суворова. А к концу 2019 года будет построен ещё один дом в этом районе – 96-квартирный на пересечении улиц Гражданская и Суоярвская;
  • в микрорайоне Кукковка начато строительство жилого дома "Вертикаль", это будет одно из самых высоких зданий Петрозаводска – 25 этажей!
  • появились новые квартиры "от "КСМ" в Костомукше, там построен последний дом жилого комплекса "Контуваара";
  • построены 4 дома по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда: 105-квартирный дом в Беломорске, 70-, 109-, 124-квартирный дома в Петрозаводске;
  • возведена памятная стела сотрудникам госбезопасности, защищавшим Отечество на бульваре Победы;
  • введён в эксплуатацию новый детский сад на 300 мест, он построен в микрорайоне Древлянка-7;
  • новый учебный 2018 год для ледмозерских школьников начался в новой современной школе, построенной "КСМ" в 2017 году;
  • впервые в истории компании были полностью самостоятельно осуществлены работы по надвижке 126-метрового пролётного строения моста через реку Иййоки в Лахденпохском районе;
  • на протяжении многих лет "КСМ" сотрудничает с одним из ведущих предприятий Карелии - Кондопожским ЦБК, выполняя работы на отдельных объектах комбината;
  • список объектов компании пополнился объектом Сегежского ЦБК;
  • продолжаются работы на строительстве Белопорожских МГЭС, без преувеличения, самом сложном, масштабном и ответственном объекте компании;
  • в компании создан собственный проектный отдел;
  • компания "КСМ" несколько год подряд становится лидером на рынке жилищного строительства в Карелии; диплом был вручён в Москве на IV Съезде членов Национального объединения застройщиков жилья;
  • АО "КСМ" вновь присвоено почётное звание "Элита строительного комплекса России" по итогам Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию;
  • победителем Всероссийского конкурса стало также предприятие группы "КСМ" – ООО "Стройиндустрия КСМ";
  • Николай Иванович удостоен высокого звания "Почётный гражданин Республики Карелия". Кроме того, Указом Президента Российской Федерации он награжден Орденом Почёта;
  • в 2018 году компанию посетила делегация Российского Союза строителей во главе с Президентом РСС Владимиром Яковлевым;
  • в 21 раз был проведён конкурс "Стипендиат КСМ" среди студентов строительного направления Петрозаводского госуниверситета и Петрозаводского строительного техникума;
  • также 21 год подряд "КСМ" выплачивает стипендии одарённым детям Российского Фонда культуры;
  • на протяжении 6-ти лет талантливым детям Петрозаводска вручаются стипендии Фонда семьи Макаровых;
  • при финансовой поддержке генерального директора компании "КСМ" отреставрирована скульптуры "Мать и дети" возле роддома имени Гуткина;
  • традиционно компания вела активную благотворительную деятельность, оказывала финансовую помощь на проведение различных культурных и спортивных мероприятий, поддержала ряд общественных организаций, образовательных учреждений и т.д.;
  • много лет "КСМ" поддерживает фестиваль "Гиперборея", а в 2018 году впервые установила свою ледовую скульптуру;
  • множество экскурсий образовательных и профориентационных прошли на строительных площадках и предприятиях группы "КСМ";
  • сотрудники компании успешно выступали на спортивных мероприятиях города и республики;
  • подписана новая редакция Коллективного договора;
  • компания "КСМ" стала самой популярной строительной компанией Карелии в информационном пространстве: более 150 новостей на интернет-сайтах, более 20 сюжетов на телевидении, 6 статей в карельских газетах и 3 статьи в федеральных журналах;
  • и, наконец, 2018 год стал рекордным по объёму выполненных строительно-монтажных работ.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 12:12
Обществоведение
Церковный налог как индикатор религиозности общества
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
Вот так полетали!
Сегодня 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»