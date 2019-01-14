Строительная компания "КСМ" подводит итоги 2018 года

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В первые дни нового года принято подводить итоги года ушедшего.
Для тех, кто не успел сделать это в насыщенные дни новогодних каникул, самое время сделать это в ближайшие дни. Ведь 14 января мы ещё раз отмечаем Новый год. Хоть и по старому стилю.
Компания "КСМ" подводит итоги 2018 года публично.
- 2018 год был дважды юбилейным для компании: 55 лет "КСМ" работает на строительном рынке республики и 50 лет генеральный директор компании Николай Макаров трудится в строительной отрасли;
- введены в эксплуатацию 6 домов жилых комплексов "Гармония" и "Уютный" в микрорайоне Древлянка-7. Ещё 4 дома находятся в стадии строительства;
- введены в эксплуатацию два дома на Перевалке: 126-квартирный дом на ул. Островского и 30-квартирный – на ул. Суворова. А к концу 2019 года будет построен ещё один дом в этом районе – 96-квартирный на пересечении улиц Гражданская и Суоярвская;
- в микрорайоне Кукковка начато строительство жилого дома "Вертикаль", это будет одно из самых высоких зданий Петрозаводска – 25 этажей!
- появились новые квартиры "от "КСМ" в Костомукше, там построен последний дом жилого комплекса "Контуваара";
- построены 4 дома по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда: 105-квартирный дом в Беломорске, 70-, 109-, 124-квартирный дома в Петрозаводске;
- возведена памятная стела сотрудникам госбезопасности, защищавшим Отечество на бульваре Победы;
- введён в эксплуатацию новый детский сад на 300 мест, он построен в микрорайоне Древлянка-7;
- новый учебный 2018 год для ледмозерских школьников начался в новой современной школе, построенной "КСМ" в 2017 году;
- впервые в истории компании были полностью самостоятельно осуществлены работы по надвижке 126-метрового пролётного строения моста через реку Иййоки в Лахденпохском районе;
- на протяжении многих лет "КСМ" сотрудничает с одним из ведущих предприятий Карелии - Кондопожским ЦБК, выполняя работы на отдельных объектах комбината;
- список объектов компании пополнился объектом Сегежского ЦБК;
- продолжаются работы на строительстве Белопорожских МГЭС, без преувеличения, самом сложном, масштабном и ответственном объекте компании;
- в компании создан собственный проектный отдел;
- компания "КСМ" несколько год подряд становится лидером на рынке жилищного строительства в Карелии; диплом был вручён в Москве на IV Съезде членов Национального объединения застройщиков жилья;
- АО "КСМ" вновь присвоено почётное звание "Элита строительного комплекса России" по итогам Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию;
- победителем Всероссийского конкурса стало также предприятие группы "КСМ" – ООО "Стройиндустрия КСМ";
- Николай Иванович удостоен высокого звания "Почётный гражданин Республики Карелия". Кроме того, Указом Президента Российской Федерации он награжден Орденом Почёта;
- в 2018 году компанию посетила делегация Российского Союза строителей во главе с Президентом РСС Владимиром Яковлевым;
- в 21 раз был проведён конкурс "Стипендиат КСМ" среди студентов строительного направления Петрозаводского госуниверситета и Петрозаводского строительного техникума;
- также 21 год подряд "КСМ" выплачивает стипендии одарённым детям Российского Фонда культуры;
- на протяжении 6-ти лет талантливым детям Петрозаводска вручаются стипендии Фонда семьи Макаровых;
- при финансовой поддержке генерального директора компании "КСМ" отреставрирована скульптуры "Мать и дети" возле роддома имени Гуткина;
- традиционно компания вела активную благотворительную деятельность, оказывала финансовую помощь на проведение различных культурных и спортивных мероприятий, поддержала ряд общественных организаций, образовательных учреждений и т.д.;
- много лет "КСМ" поддерживает фестиваль "Гиперборея", а в 2018 году впервые установила свою ледовую скульптуру;
- множество экскурсий образовательных и профориентационных прошли на строительных площадках и предприятиях группы "КСМ";
- сотрудники компании успешно выступали на спортивных мероприятиях города и республики;
- подписана новая редакция Коллективного договора;
- компания "КСМ" стала самой популярной строительной компанией Карелии в информационном пространстве: более 150 новостей на интернет-сайтах, более 20 сюжетов на телевидении, 6 статей в карельских газетах и 3 статьи в федеральных журналах;
- и, наконец, 2018 год стал рекордным по объёму выполненных строительно-монтажных работ.
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