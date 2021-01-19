Строительная компания прокомментировала гибель рабочего на стройке в Петрозаводске

Компания "Nova", которая ведет строительство многоэтажки, на территории которой разбился рабочий, заявила, что погибший не являлся ее сотрудником.

Мужчина, разбившийся насмерть после падения с восьмого этажа на стройплощадке многоэтажки на улице Лыжной в Петрозаводске, занимался утеплением фасадов. Строительная компания "Nova" заявила, что погибший не являлся ее сотрудником, а представлял фирму-подрядчика. Об этом сообщается в пресс-релизе компании "Nova".

"В связи с появлением информации о гибели на стройплощадке на улице Лыжной в Петрозаводске работника, компания "Nova" сообщает следующее: погибший в результате несчастного случая не являлся сотрудником группы компаний "Nova", он трудился в фирме-подрядчике, занимающейся утеплением фасадов, которая также не входит в группу компаний. "Nova" выражает соболезнования близким погибшего", - говорится в сообщении строительной компании.

Во вторник, 19 января, на стройплощадке у дома №27 по улице Лыжной в Петрозаводске было обнаружено тело мужчины. Как выяснилось, рабочий погиб, сорвавшись с 8 этажа.

Напомним, строительство высоток на Старой Кукковке сопровождается скандалами. Жители частного сектора выступают против уплотнительной застройкой.