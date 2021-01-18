Стали известны подробности трагедии на стройплощадке Петрозаводске, где обнаружен труп

Рабочий погиб на стройке в Петрозаводске, сорвавшись с 8 этажа.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия, сегодня в 14.00 с 8 этажа строящегося дома на улице Лыжной, 27 сорвался рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как ранее сообщили в МВД Карелии, тело мужчины было обнаружено на стройплощадке в Петрозаводске. На месте происшествия работает полиция и следственный комитет.

Напомним, что строительство высоток на Старой Кукковке сопровождается скандалами, так как жители частного сектора недовольны уплотнительной застройкой.