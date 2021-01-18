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Стали известны подробности трагедии на стройплощадке Петрозаводске, где обнаружен труп

Новости. Происшествия
16:40, 19 Января 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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Рабочий погиб на стройке в Петрозаводске, сорвавшись с 8 этажа.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия, сегодня в 14.00 с 8 этажа строящегося дома на улице Лыжной, 27 сорвался рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как ранее сообщили в МВД Карелии, тело мужчины было обнаружено на стройплощадке в Петрозаводске. На месте происшествия работает полиция и следственный комитет.

Напомним, что строительство высоток на Старой Кукковке сопровождается скандалами, так как жители частного сектора недовольны уплотнительной застройкой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старик
2021-01-19 18:56:15
Ничего за это никому не будет.Хоть кого-нибудь у нас в городе наказали за нарушения в сфере охраны труда?Вспомните когда кран упал на Заводской,что кто-нибудь ответил?
Геннадий
2021-01-19 18:51:47
По Свердлова иногда хожу, вижу как крышу на доме люди делают,дом высокий, без страховки прямо по краю ползают, самоубийцы....
Aleks
2021-01-19 18:46:23
Живу напротив этой стройки с конца июля, такого отношения к т.б. нигде не видел, это несчастье произошло сегодня на глазах у моей супруги, находилась на кухне, у нас дом лыжная 30, досихпор находится в шоке, а инженеру по т.б. данного балагана советую в бега податься
Юлия Позднякова
2021-01-19 18:44:42
Мужчина упал с 8 этажа, еще не было 13:00, я своими глазами видела весь этот кошмар из окна, на против стоящего дома, он как будто оступился, и полетел вниз, и трос вместе с ним, ну и страховка у них там! Кошмар!
Горожанин
2021-01-19 18:31:58
Сколько раз, проходя мимо этой стройки, обращал внимание на безалаберность рабочих по отношению к ТБ. Вот случилось...жаль мужика...
btw
2021-01-19 18:14:25
Жил какое-то время напротив новостройки. Вооружившись биноклем, наблюдал за рабочими на высоте. Никаких мер безопасности не увидел. Как никто не свалился - просто чудо.
бюджет
2021-01-19 17:50:18
Пусть пишут в Росздрав, они умеют закрывать. А инженер по ТБ есть в фирме?
Chel
2021-01-19 17:23:40
Бедные загорелые. Всегда на них жалко смотреть.
1677
2021-01-19 17:08:25
К технике безопасности люди относятся несерьезно, как и работодатели, а если, что и случись, то виноват работник, он дурак, а мы не приделах, вот в бумажках у нас все написано
btw
2021-01-19 18:15:46
1677, у ряда известных крупных строительных компаний хозяева или сами во власти, или их друзья там. Им никто не указ.
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