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Строительная компания "Век" дарит подарки и скидки

Новости. Экономика
13:00, 22 Декабря 2020
фото: © "Век"
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Строительная компания "Век" поздравляет всех жителей Карелии с наступающим Новым годом и Рождеством!

"Искренне желаем, чтобы в 2021 году исполнились ваши самые заветные желания, чтобы были здоровы вы и ваши близкие. Пусть вас никогда не покидает вера в лучшее, и всем вашим добрым начинаниям сопутствует успех! В доме царит любовь, счастье и взаимопонимание!" – руководство компании "Век".

Надежный  застройщик подготовил особые новогодние условия на покупку  квартир в жилых комплексах  "Жемчужина" и "Симфония"  в декабре.

Вы можете воспользоваться и постоянными предложениями: Квартира в зачет и Близкие люди.

Также действует беспроцентная рассрочка для покупателей квартир в ЖК "Каскад":  первоначальный взнос от 15%, индивидуальные ежемесячные платежи, окончательный расчет в декабре 2021 года.

Сделайте для себя и своей семьи настоящий подарок, о котором вы мечтаете!

Забронировать квартиру можно самостоятельно на сайте или по тел. офиса продаж 33-00-43.

Приглашаем также принять участие в новогоднем розыгрыше в официальной группе компании ВКонтакте!

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