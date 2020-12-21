Строительная компания "Век" дарит подарки и скидки

Строительная компания "Век" поздравляет всех жителей Карелии с наступающим Новым годом и Рождеством!

"Искренне желаем, чтобы в 2021 году исполнились ваши самые заветные желания, чтобы были здоровы вы и ваши близкие. Пусть вас никогда не покидает вера в лучшее, и всем вашим добрым начинаниям сопутствует успех! В доме царит любовь, счастье и взаимопонимание!" – руководство компании "Век".

Надежный застройщик подготовил особые новогодние условия на покупку квартир в жилых комплексах "Жемчужина" и "Симфония" в декабре.

Вы можете воспользоваться и постоянными предложениями: Квартира в зачет и Близкие люди.

Также действует беспроцентная рассрочка для покупателей квартир в ЖК "Каскад": первоначальный взнос от 15%, индивидуальные ежемесячные платежи, окончательный расчет в декабре 2021 года.

Сделайте для себя и своей семьи настоящий подарок, о котором вы мечтаете!

Забронировать квартиру можно самостоятельно на сайте или по тел. офиса продаж 33-00-43.

Приглашаем также принять участие в новогоднем розыгрыше в официальной группе компании ВКонтакте!

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