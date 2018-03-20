Строительная компания "Век" - юбиляр с богатой историей

Строительная компания "Век" 17 марта отпраздновала свой 70-летний юбилей.

Торжество состоялось в Музыкальном театре Республики Карелия. На праздник пришли сотрудники и ветераны компании, партнеры и клиенты. На мероприятии присутствовали официальные лица: Глава Республики Карелия Парфенчиков Артур Олегович, Председатель Законодательного Собрания РК Шандалович Элиссан Владимирович, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Пивненко Валентина Николаевна, Глава Петрозаводского городского округа Мирошник Ирина Юрьевна, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК Ермолаев Олег Александрович, заместитель исполнительного директора Российского Союза Строителей Кошель Андрей Анатольевич.

Официальные лица поздравили компанию с юбилеем и поблагодарили сотрудников за высокий професионализм и многолетний добросовестный труд. Были вручены награды генеральному директору Воскобойникову Е.М. и специалистам компании.

Великолепный концерт с участием карельских и московских артистов порадовал разнообразием жанров, яркими и зажигательными номерами. Лазерное шоу стало самым необычный номером программы. В заключение вечера был исполнен гимн компании.

На празднике был представлен фильм, подготовленный к юбилею строительной компании "Век":

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