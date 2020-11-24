Строительная компания "Век" – надежный застройщик России-2020

Специализированный застройщик "Строительная компания "Век" единственная в Карелии стала пятикратным обладателем главной общественной награды в сфере жилищного строительства – Золотого знака "Надежный застройщик России".

Целью проекта является повышение прогнозируемости, прозрачности и эффективности российского рынка жилищного строительства; минимизация рисков нарушений прав приобретателей жилой недвижимости; профилактика возникновения ситуации "обманутые дольщики".

По согласованию с контролирующими органами субъектов РФ присваивается строительным компаниям, все объекты которых имеют высочайшие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства, к ним отсутствуют претензии со стороны органов власти и жалобы со стороны покупателей.

Сбор информации осуществляется из открытых источников, а также непосредственно в отделах продаж строительных компаний методом "тайный покупатель". В соответствии с 214-ФЗ рассматриваются документы, которые должны быть предъявлены покупателю для ознакомления: проектная декларация, документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок, кадастровый паспорт земельного участка, разрешение на строительство, типовой договор на покупку квартиры.

Благодаря многолетнему опыту, команде профессионалов, применению передовых технологий и постоянному развитию строительная компания "Век" каждый год показывает самые высокие результаты, получая значимые награды от экспертов отрасли, а главное - положительные отзывы клиентов.

Компания "Век" второй год подряд вошла в число победителей Всероссийского конкурса и награждена почетным дипломом "Элита строительного комплекса России".

В настоящее время компания реализует три интересных проекта в Петрозаводске: жилые комплексы бизнес-класса "Симфония" и "Жемчужина" в центре города и жилой комплекс комфорт-класса "Каскад" на Древлянке. Во всех новостройках имеется подземный паркинг и соблюден принцип "двор без машин".

Специальные условия на приобретение квартиры в ноябре доступны по ссылке – vek-kvartira.ru/news-and-shares/shares

Телефон отдела продаж – 33-00-43

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