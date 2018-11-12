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Новости. Экономика
09:15, 12 Ноября 2018

Строительная компания "Век" - трижды "Надежный застройщик России"

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СК "Век" стала единственной в Карелии строительной компанией, завоевавшей престижную награду "Надежный застройщик России 2018".

 

За высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля по итогам 2018 года на территории Республики Карелия АО Строительная Компания "Век" получила награду Золотой Знак общественного контроля. Отбор проводил Фонд развития механизмов гражданского контроля в рамках Федерального некоммерческого проекта "Надежные новостройки России".

Торжественная церемония награждения состоялась в Правительственной резиденции Государственном комплексе "Дворец Конгрессов" Управления делами Президента России (Санкт-Петербург).

Золотым Знаком "Надежный застройщик России 2018" отмечены самые надежные строительные компании на основе проверки 15 300 строящихся жилых комплексов по всей стране на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Сбор информации о застройщиках осуществлялся из открытых источников, а также непосредственно в отделах продаж методом "тайный покупатель". В органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в долевом строительстве, были сделаны запросы на предмет отсутствия к данным компаниям претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей. 

Сегодня компания "Век" представляет в Карелии сразу 3 масштабных проекта. Один из них  -

уже полюбившейся жителям Петрозаводска Жилой комплекс "Каскад" в микрорайоне "Древлянка-9".  Также в этом году началось строительство сразу двух новых жилых комплексов бизнес -класса "Жемчужина" и "Симфония" в самом центре Петрозаводска.

Квартиры от надежного застройщика СК "Век" доступны для бесплатного бронирования на сайте vek-kvartira.ru.

Телефон отдела продаж: (8142) 33-00-43. 

Сайт vek-kvartira.ru

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