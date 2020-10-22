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Строительная отрасль меньше других пострадала от коронавируса в Карелии

Новости. Экономика
12:43, 23 Октября 2020
фото: pixabay
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Вызванный пандемией коронавируса спад в экономике Карелии ударил по строительной отрасли меньше, чем по другим сферам.

Такое мнение высказал президент Карельского Союза Строительных компаний Александр Ефимов.

"Понятно, что людей подсократили, зарплата упала… Но строительный комплекс сейчас не такая пострадавшая отрасль, как остальные", - считает президент Союза.

По мнению Ефимова, одним из факторов стало то, что карантин, под который попали в апреле и мае предприятия Карелии, почти не затронул строительные компании. Большинству из них разрешили работать.

Вместе с тем, объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" за 9 месяцев 2020 года в Карелии сократился на 27,5%. Упала и зарплата в отрасли. В Карелиястате есть данные за август – средняя зарплата в строительстве составила 34,9 тыс. рублей - это почти на 10% меньше, чем в августе 2019 года.

О ситуации в отрасли читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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