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Строительство автодороги и причала запланируют в рамках проекта обустройства Онежских петроглифов

Новости. Общество
12:35, 26 Августа 2020
фото: monuments.karelia.ru
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Власти Карелии рассчитывают получить финансирование из федерального бюджета для создания инфраструктуры, необходимой, чтобы туристы могли с комфортом добраться до Онежских петроглифов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, скопление древних наскальных изображений на берегу Онежского озера в Пудожском районе Карелии входит в "Муромский кластер".  Так называется проект, прошедший предварительный отбор в федеральную программу по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в России.

Онежские петроглифы находятся в труднодоступном районе, куда туристы добираются пешком или на лодках местных жителей. Если проект получит федеральное финансирование, то появится возможность строительства автодороги и причала.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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