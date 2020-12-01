Строительство четырех новых школ в Карелии обойдется более чем в 2 млрд рублей

На 2021 год в республике запланировано строительство четырех новых школ, сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

Строительство четырех новых школ начнется в районах Карелии в 2021 году. Новые школы построят согласно национальному проекту "Образование" в селе Заозерье, поселке Деревянка Прионежского района, городах Суоярви и Медвежьегорск, сообщил информационному агентству ТАСС министр образования региона Роман Голубев.

"Мы сейчас проводим процедуры по школе в Деревянке на 200 мест - это также объект, который будет строиться в следующем году планово. И со следующего года мы должны начать строительство школы в Заозерье на 100 мест, в Суоярви на 330 мест и в Медвежьегорске на 1 100 мест ", – сказал министр.

По информации карельского правительства, общая стоимость работ составит около 2,3 млрд рублей. Кроме того, на 2021 год запланировано окончание строительства еще двух школ - в Кеми и Петрозаводске на 1 200 и 1 350 мест соответственно. По словам министра образования, новая петрозаводская школа должна стать первой, построенной в рамках нацпроекта: работы должны завершить к весне будущего года, после чего начнется благоустройство территории и лицензирование объекта. Уже создана рабочая группа, которая должна решить вопрос наполнения кадрами нового учебного заведения, а также возможный предметный уклон.