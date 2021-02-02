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Строительство еще одного судна для добычи краба началось на заводе в Петрозаводске

Новости. Экономика
07:25, 03 Февраля 2021
фото: Минэкономразвития Карелии
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На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске состоялась торжественная церемония закладки киля краболовного судна.

Это третье из семи судов-краболовов, которые завод строит для группы компаний "Русский краб", сообщили в Минэкономразвития Карелии.

"Специализированные суда для добычи краба в мире раньше не производились. Использовались рыбопромысловые суда, которые технически модернизировали", - приводит пресс-служба министерства слова директора завода Владимира Майзуса.

"Строительство краболовов – инновационный проект, который существенно повысит эффективность и безопасность добывающего флота и усилит компетенции судостроителей", – добавил технический директор ГК "Русский Краб" Евгений Гавриш.

Все семь судов должны быть построены в течение пяти лет – с 2020 года по 2024 год. Они предназначены для эксплуатации в бассейнах Охотского и Берингова морей.

Заказ на строительство краболовов стоимостью более 10 млрд рублей был получен при поддержке Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, а также в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия утвержденной в 2020 году.

"Получение столь крупного заказа по изготовлению семи краболовов очень важно для предприятия, так как позволяет обеспечить загрузку его мощностей на полную. И наша задача сегодня заключается в том, чтобы таких заказов было как можно больше, потому что у Онежской верфи есть все для этого – необходимая компетенция, слаженный коллектив высококвалифицированных специалистов", - сказал премьер-министр Карелии Дмитрий Родионов.

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