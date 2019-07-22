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Новости. Общество
15:19, 22 Июля 2019
фото: правительство Карелии

Строительство газораспределительной сети в Спасской Губе завершится к концу лета

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Подрядчику осталось проложить около одного километра труб, чтобы завершить строительство газораспределительной сети в Спасской Губе, сообщили в правительстве Карелии.

В рамках рабочей поездки в Кондопожский район премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик проверил ход работ по строительству котельной и газопровода в посёлке Спасская Губа и действующую котельную в посёлке Марциальные Воды. Строительство указанных объектов ведется в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". 

Строительство газораспределительной сети в Спасской Губе находится на финальной стадии. Возведение данных сетей позволит перевести на природный газ порядка 500 квартир и домовладений. На этапе строительства газопровод подводится до фасадов жилых домов, что намного удешевляет переход на этот вид топлива. 

В рамках программы газификации республики в поселке также строится газовая котельная мощность 1,12 МВт, которая будет отапливать социальные объекты поселка: школу, школьную столовую, интернат и будущий ФАП, который планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Сейчас ведутся работы по устройству фундамента, газопровод подведен до участка, в начале августа планируется поставка модульной котельной. 

В Марциальных Водах Александр Чепик осмотрел действующую котельную и обсудил строительство новой - котельная мощностью 5,8 Мвт будет построена взамен существующей, для отопления жилого фонда и на нужды санатория. Ввод в эксплуатацию назначен на следующий год. 

Подводя итоги поездки, куратор Кондопожского района Александр Чепик не скрывал, что проблемы есть, и отметил последовательную работу для их решения – это программа по расселению аварийного жилья, благоустройство городских пространств, газификация района с подводом трубопроводов до фасадов жилых домов, строительство новых котельных, масштабный ремонт автомобильных дорог в рамках напроекта и т.д. 

"Постепенно ситуация будет меняться в лучшую сторону. Я уверен, что мы стоим на правильном пути и у нас впереди большая длинная дорога", - резюмировал Александр Чепик.

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