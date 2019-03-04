Строительство интерната на Древлянке обсудят защитники парка "Лягушка" и родители детей-инвалидов

Защитники парка "Лягушка" встретятся с родителями детей-инвалидов в Минобразования Карелии и обсудят вопрос строительства школы-интерната на Древлянке.

В паблике родителей особенных детей сообщается, что во вторник 5 марта в 11.00 в министерстве образования Карелии состоится встреча, где обсудят вопрос строительства коррекционной школы-интерната на 300 мест на Древлянке. По плану министерства образования новая школа заменит и объединит устаревшие школы-интернаты "21 и "23.

Планируемое строительство коррекционной школы в экологически чистом районе, недалеко от парка "Лягушка", вызвало много споров.

С одной стороны выступают жители микрорайонов "Древлянка-8" и "Древлянка-9", которые опасаются, что в связи со строительством коррекционной школы они могут лишиться парка.

"Так как площади участка не хватает для строительства школы, то планируют изменить назначение земель части территории парка "Лягушка" - вывести их из зоны рекреации в зону застройки, - сообщается в паблике "Тропа Ивана Царевича". - Для строительства школы-интерната на 300 человек требуется участок площадью от 2,3 гектар. Мы наложили эту площадь на карту и получили безрадостную картину. От нашего парка "Лягушка" после строительства школы останется лишь небольшой фрагмент с несколькими деревьями".

С другой стороны за строительство новой школы-интерната в городе голосуют родители детей-инвалидов, которые призывают всех заинтересованных прийти на встречу в министерство образования и поддержать предложение властей.

"Если вы заинтересованы в строительстве новой коррекционной школы в черте города, приходите на встречу в Министерство образования. Там можно будет задать интересующие Вас вопросы, а также поддержать инициативу строительства школы на планируемом месте, - пишут родители особенных детей. - Чьих голосов будет больше, тому и место под строительство. Других мест под школу в городе нет".