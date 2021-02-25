Строительство объектов промышленного парка в Петрозаводске досталось фирме Белуги

Стоимость заключенного контракта оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

Строительством производственных зданий на территории промышленного парка в Петрозаводске займется компания "Девелопмент Групп". Она оказалась единственным участником конкурса, который проводило в конце прошлого года республиканское управление капитального строительства, и с ней был заключен государственный контракт стоимостью более 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, компания "Девелопмент Групп" зарегистрирована в Петрозаводске, а ее главой и владельцем является Роман Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги. В конце прошлого года компания также была признана победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство туристического визит-центра с гостиницей и рестораном в районе беломорских петроглифов.

Средства на оба проекта выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года. Эта программа была утверждена федеральным правительством весной 2020 года.

Читайте подробнее в статьях "Миллиарды на помощь отстающему" и Строительством визит-центра беломорских петроглифов займется компания Белуги".