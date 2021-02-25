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Строительство объектов промышленного парка в Петрозаводске досталось фирме Белуги

Новости. Экономика
11:28, 26 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Стоимость заключенного контракта оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

Строительством производственных зданий на территории промышленного парка в Петрозаводске займется компания "Девелопмент Групп". Она оказалась единственным участником конкурса, который проводило в конце прошлого года республиканское управление капитального строительства, и с ней был заключен государственный контракт стоимостью более 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, компания "Девелопмент Групп" зарегистрирована в Петрозаводске, а ее главой и владельцем является Роман Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги. В конце прошлого года компания также была признана победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство туристического визит-центра с гостиницей и рестораном в районе беломорских петроглифов.

Средства на оба проекта выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года. Эта программа была утверждена федеральным правительством весной 2020 года.

Читайте подробнее в статьях "Миллиарды на помощь отстающему" и Строительством визит-центра беломорских петроглифов займется компания Белуги".     

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Инесса
2021-02-26 13:16:03
Тут хоть точно понятно, что будет построено. Что-то у Белуги недостроев не припомню
Вася
2021-02-26 13:30:47
Инесса, Ну да,слышал что там муть одна,ничего не шевелится,может хоть что то сдвинется.
zanoza
2021-02-26 12:38:43
Белуга знает с кем дружить, однако. Дружба с Катанандовым принесла бывшему вышибале одного петрозаводского ресторана, а потом преподавателю физкультуры Леониду Белуге прекрасные дивиденды в виде заводов, газет, пароходов.
Пока звезда Катанандова сияла на политическом небосклоне Карелии, дела у Леонида Белуги шли в гору. Бизнесмену доставались самые лакомые кусочки карельской промышленности. Так, в 2000-е за мизерную цену Белуга получил контрольный пакет акций бумажного комбината «Ляскеля».
Самой выгодной сделкой Леонида Белуги можно считать приобретение контрольного пакета акций завода «Петрозаводскмаш».В 2010 же году Белуга продал завод за кругленькую сумму Росатому. Вырученная Белугой за завод сумма исчисляется несколькими сот-*******
В деловом мире Карелии поговаривают, что при добросовестной конкуренции Леонид Белу­га не поднялся бы с владельца нескольких торговых лотков до уровня крупного алкогольного и машиностроительного магната. Тратить же свои миллионы на благие дела бизнесмен совсем не торопится – что подарил Леонид Белуга за эти годы Петрозаводску, кому помог?
Вот и сынок пошёл по стопам отца, хорошая подросла смена, однако.
Вася
2021-02-26 13:01:37
zanoza, Дык тогда Серега успел дать Белуге по тем временам очень большой кредит с бюджета,под смешной процент,а закон вышел чуть позже,так что тута все наверно чисто,другое дело что счас Леху морят за видео дворца.
zanoza
2021-02-26 13:07:07
Вася, кредит и всё чисто :) Насмешил!!!
Вася
2021-02-26 12:21:23
Везде мертвечина,за 20 лет Спутник у,и в ВОВ победили,
Марина Сурво
2021-02-26 12:09:56
Ну и хорошо, что местные
Майкл
2021-02-26 11:46:52
Роман Белуга своей фирмой "Девелопментгрупп" у которой нет вообще опыта забрал госконтрактов почти на 2 млрд. работ с авансами и проектированием без снижения цены,перед самым новым годом в конце декабря 2020 г., как это здорово, сразу видно талантливый бизнесмен.
Майкл
2021-02-26 11:43:41
Снова Белуга
Изя
2021-02-26 11:32:35
Всё-таки договорись наконец . нашли " консенсус " с " приставами" . Решили не сажать , а сеять ))) :)
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