Строительство школы в Медвежьегорске: итоги трёх месяцев работы

Новую школу на 1100 учащихся возводит компания «КСМ».

Работы на строительной площадке начались в первых числах июля, а значит, с начала стройки прошло 3 месяца. Пожалуй, самый визуально заметный этап — снос здания старой школы и нескольких сооружений, расположенных в границах стройплощадки.

Как рассказал руководитель проекта Евгений Скубилов: «Особых усилий для демонтажа не понадобилось, здание было в таком аварийном состоянии, что рассыпалось на глазах. Работы по сносу заняли всего 3 дня, а в течение двух недель с площадки был вывезен весь строительный мусор. В настоящее время ведётся вертикальная планировка площадки. Участок болотистый, поэтому нам важно закончить эти работы до зимнего периода. Будем делать отсыпку фильтрующим грунтом: 7759 кубов в плотном теле привозного грунта и больше 4000 перемещаемого грунта из котлована блока А. Участок поднимем по всему периметру почти на 2 метра, местами на 2,5.»

Здание школы условно разделено на 3 блока: А, Б и В.

На блоке А площадью 36 на 66 метров завершаются работы по отрывке котлована, одновременно ведётся устройство ленточного фундамента и столбчатых фундаментов (выполнены 35 столбчатых фундаментов, это половина от общего количество).

Фундаменты блоков Б (площадь 57 на 47 метров) и В (площадь 121 на 28 метров) будут свайными, их устройство начнётся во второй половине октября. Количество свай — 384, углубляться они будут на 11–12 метров. Сейчас ведётся отсыпка основания под буронабивные сваи. В планах смонтировать все сваи до конца года.

Напомним, что новая школа рассчитана на 1100 учащихся, учиться в ней будут дети с 5 по 11 класс, 44 класса по 25 человек. Общая площадь здания составит порядка 30 тысяч квадратных метров.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик — компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.