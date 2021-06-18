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«Строительство там вестись не может»: глава Петрозаводска высказался о развитии Ключевского карьера

Новости. Общество
10:07, 19 Июня 2021
фото: © Илья Тимин

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский принял решение сформировать рабочую группу для создания стратегии развития Ключевского карьера.

Владимир Любарский заявил о необходимости развивать территорию Ключевского карьера в Петрозаводске. При этом он подчеркнул, что на данной территории не должно быть стройки. К таким выводам Любарский пришел после встречи с горожанами.

«Состоялась заявленная встреча по развитию Ключевского карьера. Постарались предоставить слово всем заинтересованным сторонам, выслушать все точки зрения. Что важно отметить сейчас? Территорию необходимо развивать и делать это комплексно с планами на перспективу. Это очевидно. Подчеркну, в подготовленных корректировках в Генплан территория обозначена, как природно-рекреационная зона. Парк включен в „Зеленый пояс“ Петрозаводска. Капитальное строительство там вестись не может», — заявил Владимир Любарский в соцсети.

Он сообщил, что в 2021 году часть территории Ключевского карьера попала в программу «Комфортная городская среда». В настоящее время решается вопрос о проведении работ на объекте.

«На сегодняшний день от первоначальных планов обустроить там пешеходную дорожку решили отказаться. Какие виды работ провести на выделенные 2,5 млн — решим на месте», — пояснил он.

В частности, Любарский сообщил, что к нему поступило предложение о создании на карьере вейк-парка.

«Там могли бы развиваться вейкбординг, дайвинг, сап-борды и другие виды спорта. Для реализации этого предложения важно проработать механизмы предоставления участка для того, чтобы городу и горожанам не потерять рекреационный статус территории», — заявил мэр города.

Владимир Любарский рассказал, что намерен сформировать рабочую группу для создания дальнесрочной стратегии развития Ключевского карьера.

Ранее сообщалось, что дайверы подняли со дна Ключевского карьера в Петрозаводске бутылки, покрышки и части автомобилей.

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