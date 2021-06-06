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Дайверы подняли со дна Ключевского карьера в Петрозаводске бутылки, покрышки и части автомобилей

Новости. Общество
10:53, 07 Июня 2021
фото: М.Оныскив, И.Орлов, Д.Смирнова, А.Барбашина

В традиционном субботнике на Ключевском карьере приняли участие около 50 человек.

В минувшую субботу прошел юбилейный 15-й субботник на Ключевском карьере. Он собрал около 50 человек, 15 из которых работали под водой. Об этом пишут в паблике дайвинг-клуба «Онего».

«Было много детей, неравнодушных горожан, активное участие приняли хранители Каменного Бора, спортсмены из Вейк-парка Onego Pirates, режиссЕр Олег Липовецкий, дайвклуб Nord Dive, замминистра Григорий Фандеев, администрация города, и лично Владимир Любарский», — пишут в паблике.

В рамках субботника убрали гору строительного мусора, очистили береговую линию от мелкого мусора и стекла. Из-под воды дайверы достали бутылки, пластик, покрышки, ржавые металлические конструкции, элементы автомобилей, стол и большую кабельную катушку.

«В итоге, нашими силами был практически полностью заполнен большой мусорный контейнер. Тем не менее, работы хватит еще на долго, ведь многие из отдыхающих в этом красивом месте, предпочитают за собой не убирать, а „заметать следы“, выбрасывая мусор в воду или кусты. Кажется, пришло время подумать, как облагородить эту территорию, на благо города и горожан», — считают участники клуба.

Ранее сообщалось, мэр Петрозаводска нашел банковскую карточку и магазинную тележку под водой карьера.

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Комментарии

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Изя
2021-06-07 12:42:32
И зачем ? Кому они мешали ? Всё равно купаться нельзя )))))
кир
2021-06-07 12:25:18
Большевики взрывали камень, яму с водой сделали в черте города. Потомки годами стали забрасывать мусором и тонуть в воде. На что они ещё способны? Спросил умный кот.
Гость
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