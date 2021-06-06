Дайверы подняли со дна Ключевского карьера в Петрозаводске бутылки, покрышки и части автомобилей

В традиционном субботнике на Ключевском карьере приняли участие около 50 человек.

В минувшую субботу прошел юбилейный 15-й субботник на Ключевском карьере. Он собрал около 50 человек, 15 из которых работали под водой. Об этом пишут в паблике дайвинг-клуба «Онего».

«Было много детей, неравнодушных горожан, активное участие приняли хранители Каменного Бора, спортсмены из Вейк-парка Onego Pirates, режиссЕр Олег Липовецкий, дайвклуб Nord Dive, замминистра Григорий Фандеев, администрация города, и лично Владимир Любарский», — пишут в паблике.

В рамках субботника убрали гору строительного мусора, очистили береговую линию от мелкого мусора и стекла. Из-под воды дайверы достали бутылки, пластик, покрышки, ржавые металлические конструкции, элементы автомобилей, стол и большую кабельную катушку.





«В итоге, нашими силами был практически полностью заполнен большой мусорный контейнер. Тем не менее, работы хватит еще на долго, ведь многие из отдыхающих в этом красивом месте, предпочитают за собой не убирать, а „заметать следы“, выбрасывая мусор в воду или кусты. Кажется, пришло время подумать, как облагородить эту территорию, на благо города и горожан», — считают участники клуба.

Ранее сообщалось, мэр Петрозаводска нашел банковскую карточку и магазинную тележку под водой карьера.