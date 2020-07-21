Строительство в Карелии резко сократилось в 2020 году

Резкий спад произошел в строительстве в Карелии в первом полугодии 2020 года несмотря на то, что отрасль не попала под ограничения, вводившиеся для бизнеса из-за эпидемии коронавируса.

Показатели работы отрасли приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2020 года.

Общий объём строительных работ сократился в сопоставимых ценах на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жилищное строительство упало на 28,6%. О причинах спада в отрасли читайте в интернет-газете "Вести Карелии".