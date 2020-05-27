890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Игра, посвященная 100-летию Карелии, набирает популярность в колонии Сегежи 2
27.05.2020 18:20
Жители Карелии незаконно выловили более 150 рыб в нацпарке "Ладожские шхеры" (ФОТО) 3
27.05.2020 16:33
Пропавшего пенсионера нашли на окраине Петрозаводска
27.05.2020 20:31
Геннадий Боднарчук: "Для волонтера даже маленькая помощь важнее большого сочувствия" 1
27.05.2020 13:30
Власти Карелии предлагают жителям "аварийки" деньги вместо квартир: идея вызвала дискуссию 8
27.05.2020 14:31
Подрядчик помыл Гоголевский мост в Петрозаводске (ФОТО) 4
27.05.2020 17:40

Строительство в Карелии в апреле сократилось на 28%, но ему тоже помогут

Новости. Экономика
12:47, 28 Мая 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Загрузка...

Работа строительных организаций Карелии почти не останавливалась в период пандемии коронавируса, но они пострадали из-за снижения потребительского спроса и других факторов.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

"Они тоже пострадали - снизился спрос на жилье, оборвались некоторые экономические цепочки. Пострадал малый бизнес в сфере строительства в связи со снижением заказов, с самоизоляцией граждан", - сказал министр.

Его слова подтверждает статистика в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-апрель 2020 года.

Согласно этому документу, объем строительных работ в Карелии в апреле сократился на 28,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Ввод в действие жилья упал на 54,9%.

По словам министра, строительная отрасль может воспользоваться мерами господдержки. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-28 13:08:29
Да весь бизнес пострадал, но власти помогают выборочно, а остальные должны сами выплывать. Строительный бизнес не больше всех пострадал, они продолжали свою работу, а некоторым этого делать не разрешили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Аналитика

Сегодня 11:27
Тема недели
Людмила Котович: "Нам предстоит еще не один месяц жить в этой ситуации" 1
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович – об эпидситуации, пневмонии, тестах и вынужденных мерах.
Геннадий Боднарчук: "Для волонтера даже маленькая помощь важнее большого сочувствия" 1
27.05.2020 13:30
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 20
26.05.2020 14:10
Видно, что Парфенчиков старается 8
26.05.2020 12:31
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 4
25.05.2020 13:54
Вся аналитика

Чтиво

27.05.2020 12:00
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 1
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
Элиссан Шандалович: Реакция на обращения медработников должна быть незамедлительной
27.05.2020 11:45
Серьезные технологии с элементами творчества: старший технолог АО "ПКС-Водоканал" рассказала о своей работе
26.05.2020 13:53
архив чтиво

Медиа

Торговые центры открылись в Петрозаводске
26.05.2020 12:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»