Строительство в Карелии в апреле сократилось на 28%, но ему тоже помогут

Работа строительных организаций Карелии почти не останавливалась в период пандемии коронавируса, но они пострадали из-за снижения потребительского спроса и других факторов.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

"Они тоже пострадали - снизился спрос на жилье, оборвались некоторые экономические цепочки. Пострадал малый бизнес в сфере строительства в связи со снижением заказов, с самоизоляцией граждан", - сказал министр. Его слова подтверждает статистика в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-апрель 2020 года. Согласно этому документу, объем строительных работ в Карелии в апреле сократился на 28,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Ввод в действие жилья упал на 54,9%. По словам министра, строительная отрасль может воспользоваться мерами господдержки. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".