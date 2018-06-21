Строительство второй очереди Гоголевского моста в Петрозаводске откладывается

Деньги, которые предназначались на строительство второй очереди Гоголевского моста в рамках ФЦП развития Карелии, распределят на другие цели.

Как рассказал и.о. министра экономического развития и промышленности Карелии Павел Буренков, в рамках федеральной целевой программы реализуется строительство промышленного парка в Петрозаводске. Выделено 500 млн рублей.

"Проект ФЦП "Строительство второй очереди Гоголевского моста" заменен на строительство аэропорта "Бесовец", - сказал Павел Буренков на заседании паралмента.

В августе 2017 года пресс-служба правительства писала, что вторая очередь строительства объекта – это возведение рядом еще одного аналогичного моста. После окончания строительства, которое запланировано на 2018-2019 годы, Древлянку и Центр Петрозаводска будут связывать два надземных путепровода.