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Новости. Общество
12:24, 21 Июня 2018

Строительство второй очереди Гоголевского моста в Петрозаводске откладывается

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Деньги, которые предназначались на строительство второй очереди Гоголевского моста в рамках ФЦП развития Карелии, распределят на другие цели.

Как рассказал и.о. министра экономического развития и промышленности Карелии Павел Буренков, в рамках федеральной целевой программы реализуется строительство промышленного парка в Петрозаводске. Выделено 500 млн рублей.

"Проект ФЦП "Строительство второй очереди Гоголевского моста" заменен на строительство аэропорта "Бесовец", - сказал Павел Буренков на заседании паралмента.

В августе 2017 года пресс-служба правительства писала, что вторая очередь строительства объекта – это возведение рядом еще одного аналогичного моста. После окончания строительства, которое запланировано на 2018-2019 годы, Древлянку и Центр Петрозаводска будут связывать два надземных путепровода.

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Комментарии

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Os
2018-06-21 14:01:22
С такими ценами на авиаперевозки особо и не нужен аэропорт. Если б местные воздушные линии хоть развивали.
Инженер Брунс
2018-06-21 13:41:12
париасты и либерасты просто в восторге, что у горожан плохо
sergeym
2018-06-21 13:29:22
Проблема даже не в том, что нужен мост в четыре полосы. Проблема в перекрестке. Почему не сделать три полосы перед красноармейской?. Полоса для поворота на красноармейскую она же, прямо - очень короткая. Как-то перекресток не продуман. Вот и стоим в пробке.
Orava
2018-06-21 13:07:31
Крымнашисты ездите по крымскому мосту Ротенбергов)))
Сеня
2018-06-21 13:04:29
Не переживайте граждане , с такими " экономистами" не будет ничего , ни там , ни здесь .
баян
2018-06-21 12:45:56
это было сразу понятно что все врали Вот так у нас везде наобещают, а потом не чего не сделают не верьте чиновникам
User
2018-06-21 12:36:02
Пха-ха-ха! Наивных эльфов снова обули! Летать в Бурятию важнее, чем ездить на Древлянку.
Андрей Баранов
2018-06-21 12:32:43
Не надо так откровенно врать !!!!! Все строительство моста не предполагало изначально никакую вторую очередь. Если кто не верит, может сходить к мосту и посмотреть с рулеткой расстояния. И новые столбы никто-бы не ставил основательно, а не временно, при условии дальнейшего строительства. Это был изначальный фэйк перед выборами. Но все хлопают в ладошки.
Игорь
2018-06-21 12:32:08
Что и требовалось доказать. Стойте и дальше в километровых пробках. На кой такой мост нужен. Быстрее через Кукковку в центр города проехать как и раньше.
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