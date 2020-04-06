Строительство жилых домов в Петрозаводске ведется без остановки

Строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме самоизоляции, поэтому строительство ведется на всех площадках.

Жители Петрозаводска уже привыкли к режиму карантина, и во многих организациях работа приостановлена. Строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме самоизоляции, поэтому строительство ведется на всех площадках.

На сегодняшний день строительная компания "Баренц Групп" ведет строительство во всех районах Петрозаводска – на Древлянке, Кукковке, в Центре и Пятом поселке, на набережной Варкауса. Практически все эти стройки находятся в завершающей стадии – в 2020 году ключи от новых квартир будут передаваться дольщикам.

Во II квартале 2020 года ключи от собственных квартир получат дольщики 4 этапа строительства жилого комплекса «Иволга» в центре Древлянки, в III квартале 2020 года сдается дом 18.1 в жилом квартале «Свиристель» на Кукковке, а будущие новоселы жилого дома «Скай Тауэр» на Кукковке получат заветные ключи уже в III квартале этого года. Также подходит к завершению строительство 2 и 3 этапов жилого комплекса «Курс на Варкауса», и уже осуществляется передача квартир в жилом доме «Изумрудный» на Куйбышева.

Экономическая ситуация отражается на бизнесе, поэтому в ближайшее время ожидается рост цен на недвижимость. Если у вас или ваших знакомых есть интерес в приобретении квартиры, или вам необходимо надежно инвестировать свои финансы, компания «Баренц Групп» рекомендует поторопиться до повышения цен на квартиры и роста процентов по ипотеке.

Так же напоминаем, что в компании есть ряд преимуществ:

- Первый взнос 0 рублей

- Зачет вашей недвижимости

- Ипотека всех банков и рассрочка платежа

- Безопасность и гарантии завершения строительства.

Компания «Баренц» приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам (после 15.04.2020 года), а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Телефон отдела продаж 331-331, так же мы есть в социальных

сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/ .

Застройщики: ООО "Промжилстрой" – ЖД "Изумрудный", ООО "ОСС" – ЖК "Свиристель", ООО "ОСК" – ЖК "Иволга", ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса", ООО " Балтийская" – ЖД "Скай Тауэр". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.