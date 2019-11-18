Студенческие коллективы Карелии стали лауреатами премии "Студент года-2019"

Студенты ПетрГУ стали победителями в двух номинациях Российской национальной премии "Студент года - 2019", финал которой состоялся 17 ноября в Ростове-на-Дону.

Международное агентство "Слово" было признано лучшим "Добровольческим объединением года", а молодежный информационный ресурс "Морошка" - лучшим «Студенческим СМИ года". Таких результатов добились представители Петрозаводского государственного университета в финале Российской национальной премии "Студент года - 2019". В Ростове-на-Дону вчера состоялась церемония награждения победителей премии.

В этом году за звание лучшего студента и студенческого объединения боролись 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских вузов. Всего в конкурсе приняли участие около 600 студентов из 55 субъектов РФ, пишет ТАСС.

Студенты ПетрГУ, которые вошли в число финалистов Российской национальной премии "Студент года – 2019", боролись за премии как в индивидуальных, так и коллективных номинациях. Но удалось победить только в двух коллективных.

Абсолютным победителем российской национальной премии в этом году стала Зарина Бикмуллина из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Напомним, в 2018 году студент из Петрозаводска получил гран-при в финале национальной премии "Студент года".