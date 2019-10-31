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Новости. Общество
17:20, 31 Октября 2019
фото: пресс-служба российской национальной премии "Студент года – 2018"

Студенты из Петрозаводска будут бороться за звание лучших в финале премии "Студент года – 2019"

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Студенты ПетрГУ вошли в число финалистов Российской национальной премии "Студент года – 2019".

По итогам всероссийского заочного этапа представители Петрозаводского государственного университета будут представлять Карелию в финале премии "Студент года" Российского Союза Молодежи.

Так, за звание лучших в номинации "Общественник года" будет бороться Анастасия Быкова (Институт педагогики и психологии), в номинации "Интеллект года" - Елизавета Гашникова (Медицинский институт), в номинации "Спортсмен года" - Анастасия Митрофанова (Институт лесных, горных и строительных наук). Кроме того, ПетрГУ представлен в таких номинациях, как "Экологическое объединение года" (Green Crew), "Добровольческое объединение года" (Международное агентство "CЛОВО"), "Творческий клуб года" (TIMEZ l хип-хоп проект ПетрГУ l Петрозаводск) и "Студенческое СМИ года" (МОРОШКА | Молодёжный инфоресурс), сообщает пресс-служба вуза.

Всего в этом году более 8000 тысяч студентов российских вузов подали заявки на участие в 65 региональных этапах Российской национальной премии "Студент года". 410 из них стали лауреатами и прошли испытания заочного этапа премии. В результате в финал, который пройдет с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону, вышли 270 студентов.

Напомним, в 2018 году студент из Петрозаводска получил гран-при в финале национальной премии "Студент года".

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