Студенческие отряды из Карелии трудятся на острове Кижи и в Крыму

В этом году студенты ПетрГУ в составе студенческих отрядов Карелии трудятся на острове Кижи, в Санкт-Петербурге, Архангельской области, Краснодарском крае и Республике Крым.

Предварительно ребята прошли обучение в Школе профессионального мастерства студенческих отрядов Карелии, рассказали в пресс-службе госуниверситета.

Облагораживанием территории острова Кижи этим летом занимается студенческий строительный отряд "Фаза".

"Студенческий строительный отряд "Космос" участвует в межрегиональной студенческой стройке "Санкт-Петербург", - отмечают в вузе. - Бойцы СМО "Астра" в составе Всероссийского медицинского отряда "Коллеги" работают в структурных подразделениях медицинских учреждений города Архангельска в качестве младшего и среднего медицинского персонала".



фото: ПетрГУ

Многие карельские студотрядовцы работают на юге России.

"Бойцы педагогических отрядов "Вектор", "Полет", "Панда" и "Маяк" всего в 100 метрах от Черного моря радуют детей санатория "Сокол", расположенного на территории одного из крупнейших санаторно-оздоровительных комплексов "Жемчужина России". Студенческий педагогический отряд "СОВА" проводит свое вожатское лето во Всероссийском детском центре "Смена", являющемся одной из престижных оздоровительно-образовательных баз федерального масштаба", - сообщает пресс-служба ПетрГУ.



фото: ПетрГУ

"На одном из самых живописных уголков Крыма, в Детском центре отдыха "Жемчужный берег", работает смена вожатых студенческого педагогического отряда "Утка", - добавляют в университете.

Кроме того, студенты ПетрГУ трудятся в составе первого отряда проводников "Онего" на железнодорожных маршрутах "Петрозаводск – Белгород", "Петрозаводск – Санкт-Петербург" и "Петрозаводск – Анапа".