Студента из Петрозаводска задержали по подозрению в госизмене

Молодому человеку инкриминируют попытку склонить россиян переходить на сторону Украины.

В Петрозаводске задержан 18-летний студент Андрей Васюренко, которого подозревают в склонении российских граждан к совершению государственной измены в ходе спецоперации на Украине. Как пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах, задержанный является сторонником независимости Карелии.

По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2022 года молодой человек пытался склонять граждан к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил (войск) Украины». Студента подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК (приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника).