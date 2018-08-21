Студентам Карелии предложили принять участие в экоквесте и получить призы

До 30 сентября студенческие команды вузов Карелии могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту "Экопросвет".

Проект направлен на формирование экологической культуры студентов и вовлечение их в работу по экопросвещению в вузах, школах и студенческих сообществах. В квесте уже принимают участие студенческие команды 63 вузов России, среди них – Петрозаводский государственный университет.

Организатором квеста выступает движение ЭКА при поддержке Центра экономии ресурсов.

Регистрация для участия в квесте открыта вот здесь. Среди заданий квеста – организация акций, флешмобов, проектов по водосбережению, очистке берегов, внедрению практик раздельного сбора отходов, проведение интерактивных уроков и лекций для студентов и школьников на различные экотемы и других полезных инициатив.

"Цель квеста "Экопросвет" – научить студентов и с их помощью школьников – практическим шагам по сбережению природы, снижению экоследа и экологичному образу жизни. Сегодняшние студенты совсем скоро будут создавать Россию будущего. Важно познакомить их с принципами устойчивого развития и вдохновить действовать для сохранения природы", - отмечает руководитель движения ЭКА Татьяна Честина.

Вузы, команды которых отлично справятся с выполнением заданий квеста, пригласят вступить в Ассоциацию "зеленых" вузов России – общероссийское молодежное экологическое объединение вузов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. На сегодняшний день к Ассоциации присоединились 44 российских университета, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие.

10 команд-лидеров рейтинга получат награду – поездку на общероссийский слёт Ассоциации "Зеленые вузы России" осенью 2018 года и участие в образовательном тренинге от лидеров движения ЭКА и других экспертов в области устойчивого развития.

Пять команд-победителей получат полезные экопризы.