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Новости. Общество
12:19, 21 Августа 2018
фото: vk.com/greencampusrf

Студентам Карелии предложили принять участие в экоквесте и получить призы

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До 30 сентября студенческие команды вузов Карелии могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту "Экопросвет".

Проект направлен на формирование экологической культуры студентов и вовлечение их в работу по экопросвещению в вузах, школах и студенческих сообществах. В квесте уже принимают участие студенческие команды 63 вузов России, среди них – Петрозаводский государственный университет.

Организатором квеста выступает движение ЭКА при поддержке Центра экономии ресурсов.

Регистрация для участия в квесте открыта вот здесь. Среди заданий квеста – организация акций, флешмобов, проектов по водосбережению, очистке берегов, внедрению практик раздельного сбора отходов, проведение интерактивных уроков и лекций для студентов и школьников на различные экотемы и других полезных инициатив.

"Цель квеста "Экопросвет" – научить студентов и с их помощью школьников – практическим шагам по сбережению природы, снижению экоследа и экологичному образу жизни. Сегодняшние студенты совсем скоро будут создавать Россию будущего. Важно познакомить их с принципами устойчивого развития и вдохновить действовать для сохранения природы", - отмечает руководитель движения ЭКА Татьяна Честина.

Вузы, команды которых отлично справятся с выполнением заданий квеста, пригласят вступить в  Ассоциацию "зеленых" вузов России – общероссийское молодежное экологическое объединение вузов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. На сегодняшний день к Ассоциации присоединились 44 российских университета, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ  и другие.

10 команд-лидеров рейтинга получат награду – поездку на общероссийский слёт Ассоциации "Зеленые вузы России" осенью 2018 года и участие в образовательном тренинге от лидеров движения ЭКА и других экспертов в области устойчивого развития. 

Пять команд-победителей получат полезные экопризы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-21 13:31:52
Фигней страдают. Скоро весь лес выпилят, а они про экологию языками чешут.
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