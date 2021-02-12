Студентам ПетрГУ компенсируют стоимость теста на антитела перед вакцинацией от коронавируса

Студенты ПетрГУ, которые перед вакцинацией от коронавируса согласятся сделать анализ на антитела, получат компенсацию стоимости теста.

Это следует из рекомендаций по проведению вакцинации, размещенных на сайте вуза.

"Перед вакцинацией от коронавируса рекомендуется пройти количественный тест на наличие антител класса G...Это не является обязательным требованием, но позволяет определить, выработался ли у Вас определенный собственный иммунитет к коронавирусной инфекции. Как правило, он сохраняется в пределах 3-6 месяцев", - говорится в сообщении.

Студентам, которые пройдут тест на антитела, смогут с 1 по 10 марта написать заявление на выплату компенсации в профкоме.

Вакцинация студентов и сотрудников ПетрГУ ранее проводилась на базе Молодежного иннопарка, а с 15 февраля прививки будут делать в санатории-профилактории вуза.