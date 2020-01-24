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Студентам предложили поднять стипендии до прожиточного минимума

Новости. Общество
20:40, 24 Января 2020
фото: © Виталий Белоусов/ТАСС, архив
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В Госдуму внесен законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума.

Авторами инициативы стали депутаты от фракции "Справедливой России", пишет Lenta.ru.

По их мнению, минимальная стипендия не должна быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Лидер партии и один из авторов законопроекта Сергей Миронов отметил, что сейчас стипендия составляет около четверти прожиточного минимума.

"Понятно, что на жизнь этой суммы не хватит. Студенты вынуждены полагаться на помощь родителей либо работать в ущерб учебе", – приводит его слова официальный сайт партии.

Законопроект также предусматривает изменение определения самого понятия стипендии, которая сейчас считается стимулирующей выплатой.

"Нашим законопроектом мы предлагаем иную трактовку. Стипендия – это выплата, которая назначается для поддержания достойного уровня жизни обучающихся", – пояснил Миронов.

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Комментарии

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Обещаем обещать, что обсудим и пошумим над несбыточным предложением, обещаем обещать что пообещаем в будущем о повышении стипендии...
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