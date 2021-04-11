Студентка из Карелии поборется за титул "Краса студенчества России"

Студентка Петрозаводского госуниверситета Евгения Слепухина вышла в финал национального конкурса красоты среди студенток вузов "Краса студенчества России".

Студентка из Карелии Евгения Слепухина представит республику на конкурсе "Краса студенчества России". Об этом информирует Российский союз молодежи.

Сообщается, что 65 участниц из 42 регионов встретятся на очном этапе конкурса в Архангельске.

В конкурсную программу заочного этапа вошла оценка портфолио и тест по истории. В очном финале участниц конкурса ждут самопрезентация; орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.

По итогам конкурсных этапов будет отобрано 12 девушек, которые поборются за звание "Краса студенчества 2021".

Ранее сообщалось, как скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты.