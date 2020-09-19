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Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Общество
09:28, 20 Сентября 2020
фото: официальный паблик фестиваля "Жемчужина России"
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Бывший начальник Управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен, прославившаяся на всю страну высказываниями о "мразях", завоевала Гран-При Миссис "Жемчужина России".

"Я хотела это сделать и я сделала! Меня сложно чем-то удивить, но фестивалю ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ это удалось! Преодоление себя случилось. Работа над собой случилась и продолжится", - цитирует Анну Лесонен официальный паблик конкурса красоты.

По словам Анны Лесонен, в статусе Гран-При Миссис Жемчужина России-2020 она будет весь следующий год помогать работе фестиваля.

"Благодарю своих друзей, близких, коллег за такую мощную поддержку, мне было это необходимо! Спасибо вам всем!".

Напомним, экс-чиновница, прославившаяся в прошлом году своими высказываниями в адрес неаккуратных петрозаводчан, стала участницей фестиваля туризма и красоты "Жемчужина России-2020", который проходит при поддержке администрации Петрозаводска и Управления по туризму Республики Карелия.

Напомним, начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен уволилась 23 декабря прошлого года. Прекратить трудовые отношения с чиновницей в мэрии решили из-за недопустимых высказываний Лесонен в адрес жителей города. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост в соцсети, назвав неаккуратных петрозаводчан "мразью". Сама Анна Лесонен считает, что "нет такой статьи, по которой ее можно было бы уволить".

В августе стало известно, что она покинула музей "Кижи", где была специалистом по продвижению сувенирной продукции учреждения, и стала начальником управления по организации концертной деятельности ансамбля "Кантеле".

Анна Лесонен является супругой министра культуры Карелии Алексея Лесонена.

 

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Комментарии

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Мишель
2020-09-20 11:28:38
Каждый понимает красоту по своему, а она молодец! Не унывает!Поздравляю от всей души! И насчёт мразей ,она права, что самое печальное....
Бездельник
2020-09-20 11:09:49
Фестива?ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений. Отсюда вопрос. Какие достижения демонстрировала Анна и с какого боку здесь конкурс красоты? :)
тетка
2020-09-20 11:41:18
Бездельник, укуси сам себя, а за нее просто порадуйся.
EventVK
2020-09-20 10:47:25
Суровая карельская красота :)
goo
2020-09-20 10:47:05
Хахахахаааа вообще без палева.
тетка
2020-09-20 10:33:15
Умница и красавица! От всей души поздравляю!
Mike
2020-09-20 09:51:12
Лесонен и красота несовместимы!) ))
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