Экс-чиновница, обозвавшая жителей Петрозаводска "мразями", займется организацией концертов "Кантеле"

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца "Кантеле".

Экс-чиновница, прославившаяся в прошлом году своими высказываниями в адрес неаккуратных петрозаводчан, вновь поменяла работу. Она покинула музей "Кижи", директор которого в январе 2020 года пришла на помощь уволенной из мэрии Анне Лесонен, взяв ее на работу специалистом по продвижению сувенирной продукции учреждения. В начале августа супруга министра культуры Карелии стала начальником управления по организации концертной деятельности ансамбля "Кантеле".

"В свое время мы поддержали Анну. Но сейчас она у нас не работает. Она сама приняла решение уйти. Может, что-то другое хотела. Я не знаю", - рассказала "Столице на Онего" директор музея "Кижи" Елена Богданова.

В ансамбле "Кантеле" уточнили, что в штатном расписании была вакансия, которую и заняла Анна Лесонен. С 15 августа в Карелии разрешена концертная деятельность, и "Кантеле" активно готовится к новым встречам со зрителями после долгого перерыва. У нового начальника управления по организации концертной деятельности ансамбля Анны Лесонен есть чем заняться.

Напомним, начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен уволилась 23 декабря прошлого года после того, как просидела 4 недели на больничном. Прекратить трудовые отношения с чиновницей в мэрии решили из-за на недопустимых высказываний Лесонен в адрес жителей города. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост в соцсети, назвав неаккуратных петрозаводчан "мразью". Сама Анна Лесонен считает, что "нет такой статьи, по которой ее можно было бы уволить".