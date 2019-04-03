Студентка из Средней Азии оштрафована в Петрозаводске за продажу мороженого

В рамках проведенного мероприятия "Нелегальный мигрант" в Петрозаводске было выявлено 12 нарушений, сообщили в МВД Карелии.

На территории Петрозаводска с 25 по 29 марта проводилось целевое оперативно- профилактическое мероприятие "Нелегальный мигрант".

Были проверены три десятка мест проживания (пребывания) иностранных граждан и лиц без гражданства, 5 работодателей, а также объекты, где используется труд иностранных работников.

Выявлены 12 нарушений миграционного законодательства: за нарушение режима пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации к административной ответственности привлечены 4 человека, за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы – 7 человек.

Так, 27 марта сотрудниками петрозаводского миграционного отдела совместно с сотрудниками полиции Петрозаводска в крупном торговом центре задержали гражданку среднеазиатской республики.

Она, студентка вуза, подрабатывала продавцом мороженого, не имея разрешения на осуществление трудовой деятельности.

Указанная гражданка привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и части 2 статьи 18.17 КоАП РФ, ей назначен штраф в размере 4 тысяч рублей.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, привлекших иностранную гражданку к трудовой деятельности без разрешительных документов и привлечению их к административной ответственности.