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Студентов ПетрГУ учат работать с нейросетями

Новости. Общество
11:36, 04 Октября 2023
фото: © сайт ПетрГУ / petrsu.ru

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В главном вузе Карелии учат методам машинного обучения и работе с инструментами на основе нейросетей.

Над многими специалистами нависла угроза лишения работы из-за развития нейросетей. Но именно они должны решить проблему дефицита кадров и нынешней демографической ситуации. И в ПетрГУ это прекрасно понимают.

«В университете мы учим студентов методам машинного обучения и работе с инструментами на основе нейросетей, – рассказал «Фактор News» научный руководитель Центра искусственного интеллекта ПетрГУ, доцент кафедры информатики и математического обеспечения Дмитрий Корзун. – В частности, студенты ИТ-специальностей пробуют использовать нейронные сети для подготовки текстов и при написании программного кода. Вопрос здесь не в том, что нейросеть напишет текст за студента, а в том, что она помогает структурировать и изложить уже известные результаты предметной области. В случае же программного кода она помогает ускорить трудоёмкую, но рутинную часть программирования – набор программного кода, тем самым позволяя сосредоточиться на решении более сложных задач программирования. Нейросеть не заменяет человека, а лишь автоматизирует техническую работу с объемной информацией. Как клавиатура не напишет диплом за студента, так того не сделают и нейросети. Впрочем, применяются они уже не только при обучении».

Так, по словам руководителя Центра искусственного интеллекта ПетрГУ, в вузе используют нейросети для распознавания лиц на входе в здание (идентификация сотрудников и гостей).

«Другой пример – в помещении можно распознавать опасные ситуации (падение человека, агрессивное поведение, забытая сумка), а на производстве – отслеживать качество технологических процессов (работа станка при изготовлении детали, выращивание рыбы в бассейне, правильность движения человека при выполнении им работ). Безусловно, нейросети – следующий шаг в автоматизации. Если автоматизация была ориентирована на замену механического труда (роботы), то нейросети способны помочь при выполнении когнитивных функций», - считает Дмитрий Корзун.

Подробнее о том, кого нейросети лишат работы, читайте на «Фактор News».

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